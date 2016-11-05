В Ирландии посольство РФ забросали "окровавленными" игрушками

00
0
Суббота, 5 ноября 2016, 22:29

Возле российского посольства в Дублине (Ирландия) состоялась антивоенная акция протеста: у входа в здание свалили кучу кукол-пупсов, обмазанных красной краской.

Об этом 5 ноября сообщает российский Интерфакс.

Акцию провели представители организации Grannies4Equality.

На заборе посольства активисты вывесили баннеры с лозунгами, которые осуждают действия РФ в Сирии. Организаторы утверждают, что "российские бомбардировки убивают сирийских детей" и обвинили президента Владимира Путина в намерениях "уничтожить Алеппо".

Официальной реакции на события от российских дипломатов в настоящее время не поступало.

Как известно, 3 ноября антивоенная акция прошла у посольства РФ в Лондоне: демонстранты заблокировали работу дипмиссии, завалив вход в консульский отдел частями от манекенов, также протестующие приковали себя ко входу в посольство.

Акция в ответ на это прошла в Москве: неизвестные перебросили на территорию резиденции посла Великобритании в Москве несколько манекенов, облитых красной краской.

Темы: Росcия Сирия митинги
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Медведев: Отношения РФ и США "ниже плинтуса", из-за Украины и Обамы 5 ноября 2016, 21:46
Украинское консульство в Питере забросали костями 5 ноября 2016, 19:08
СБУ запретила въезд в Украину 140 российским деятелям культуры 5 ноября 2016, 00:54
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Краматорске "заминировали" вокзал, пассажиров эвакуировали
Минобороны: двое военных погибли из-за детонации боеприпаса
Дело "черной бухгалтерии" ПР вернули в НАБУ на доработку
Луценко рассказал, когда начнется преследование Новинского
Все новости
День города и праздник села

Сколько стоят "бесплатные" концерты украинских артистов

"Молодость"

Итоги фестиваля: семейный апокалипсис со счастливым финалом