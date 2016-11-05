Украинцев на западе предупредили об очень сильных дождях и ветре
6 и 7 ноября по территории Закарпатской области и в горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей ожидаются очень сильные дожди, порывы ветра 15-20 м/с, в высокогорных районах Карпат - 25-30 м/с.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГосЧС, 6-7 ноября при сильных ливнях в Карпатах существует угроза образования селевых потоков.
Граждан призвали соблюдать правила безопасности, особенно во время пребывания на улице.
"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение", - призвали в ГосЧС.
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