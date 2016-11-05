У семьи следователя ГПУ за 2 года появились 3 квартиры и дом - СМИ

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Суббота, 5 ноября 2016, 23:16

Семья замначальника управления специальных расследований Генпрокуратуры, начальника следственного отдела Евгения Котца за два последних года стала владельцем трех квартир в Киеве и большого дома под столицей.

Как говорится в расследовании Екатерины Каплюк для программы "Схемы", большинство недвижимости записали на жену работника ГПУ, с которой был оформлен развод.

Котец начинал карьеру в Макеевке Донецкой области, а широкой публике стал известен в 2010 году. Тогда он как следователь по особо важным делам ГПУ возбудил уголовное дело против Юлии Тимошенко за неправомерное использование киотских средств.

Позже Котец занимался делом о деятельности "титушек" во время Евромайдана и делом Юрия "Енакиевского" Иванющенко, которого подозревают в завладении долей одесского рынка "Седьмой километр". В этом деле подготовлено подозрение Иванющенко и двум его сообщникам, но следствие все еще продолжается.

В декларации 2015 года Котец указал, что владел 1/3 квартиры, площадь которой составляла 93 кв м. Другие 2/3 этой квартиры принадлежали его жене и дочери. Также жена Ирина Котец по состоянию на 2015 год владела земельным участком площадью 0,1 га и квартирой в 182 кв м.

Обе эти квартиры расположены в соседних домах в столичном микрорайоне Позняки. Жилье меньшей площади Котец получил от государства как работник прокуратуры, владелицей большей Ирина Котец стала в 2014 году.

При этом за предыдущий год общий доход семьи прокурора составлял чуть более 200 тыс. грн, а Ирина Котец заработала тогда почти 13 тыс грн.

В 2015 году матери Ирины и Евгения Котцов также стали обладательницами квартир в домах, рядом с жильем семьи прокурора. Сейчас помещения такой площади продают в среднем за 1,5-2 млн грн.

А весной 2016 года Ирина Котец приобрела землю и дом на 230 кв м в лесной зоне города Буча под Киевом. Сейчас в доме, рыночная стоимость которого около 3 млн грн., идет ремонт.

Перед покупкой этого имущества Ирина Котец подала на развод. Суд установил, что супруги не ведут совместной хозяйственной деятельности и не поддерживают отношения с апреля 2015 года. При этом, как установили журналисты, бывшие супруги продолжает проживать совместно.

Котец пользуется автомобилем Lexus, который не вносил в декларацию за 2015 год, и владельцем которого год назад стал его брат Сергей. Экс-жена прокурора является владелицей Toyota RAV4.

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Темы: Генпрокуратура
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