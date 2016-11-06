В Средиземном море спасли более 2 тысяч мигрантов

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Воскресенье, 6 ноября 2016, 02:09

В ходе спецоперации в Средиземном море спасены более 2200 мигрантов, которые на лодках плыли в Европу, в то же время сообщается о 10 погибших, обнаруженных в одной из лодок.

Об этом сообщили итальянские власти, передает Радио Свобода.

Всего итальянские спасатели провели 16 операций с привлечением испанского военного корабля и нескольких неправительственных судов.

Международная организация по миграции на этой неделе сообщила, что с начала года в Средиземном море погибло 4220 искателей убежища по сравнению с 3777 в прошлом году. По предварительным данным, до берегов Италии по морю добрались 159 тысяч мигрантов, большинство из них из Северной Африки и Ближнего Востока.

Темы: Италия миграция
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