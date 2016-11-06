У Середземному морі врятували понад 2 тисячі мігрантів

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Неділя, 6 листопада 2016, 02:09

В ході спецоперації у Середземному морі врятовано понад 2200 мігрантів, які на човнах пливли до Європи, водночас повідомляється про 10 загиблих, які були виявлені в одному із човнів.

Про це повідомила італійська влада, передає Радіо Свобода.

Всього італійські рятувальники провели 16 операцій із залученням іспанського військового корабля і кількох неурядових суден.

Міжнародна організація з міграції цього тижня повідомила, що від початку року в Середземному морі загинуло 4220 шукачів притулку в порівнянні з 3777-ма минулоріч. За попередніми даними, берегів Італії по морю дісталися 159 тисяч мігрантів, більшість з них із Північної Африки та Близького Сходу.

Теми: Італія міграція
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