Трампа увели со сцены во время выступления в Неваде

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Воскресенье, 6 ноября 2016, 03:52

Сотрудники службы безопасности кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа увели его со сцены во время выступления перед избирателями в городе Рено в штате Невада.

Об этом сообщает BBC.

О том, какую угрозу заметили агенты, не сообщается. Через несколько минут Трамп снова появился перед публикой.

"Никто не говорил, что нам будет просто, я хочу поблагодарить службу безопасности", - сказал кандидат.

На кадрах, що показали по телебаченню, видно як поліція виводила людину з руками за спиною, пише Reuters.

За даними телеканалу CNN,  підозрюваний, як з'ясувалося, не мав при собі зброї.

Темы: США
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