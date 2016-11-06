Трампа вивели зі сцени під час виступу в Неваді
Співробітники служби безпеки кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа вивели його зі сцени під час виступу перед виборцями в місті Рено в штаті Невада.
Про це повідомляє BBC.
Про те, яку загрозу помітили агенти, не повідомляється. Через кілька хвилин Трамп знову з'явився перед публікою.
"Ніхто не говорив, що нам буде легко, я хочу подякувати службі безпеки", - сказав кандидат.
На кадрах, що показали по телебаченню, видно як поліція виводила людину з руками за спиною, пише Reuters.
За даними телеканалу CNN, підозрюваний, як з'ясувалося, не мав при собі зброї.
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