Трампа вивели зі сцени під час виступу в Неваді

Співробітники служби безпеки кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа вивели його зі сцени під час виступу перед виборцями в місті Рено в штаті Невада.

Про це повідомляє BBC.

Про те, яку загрозу помітили агенти, не повідомляється. Через кілька хвилин Трамп знову з'явився перед публікою.

"Ніхто не говорив, що нам буде легко, я хочу подякувати службі безпеки", - сказав кандидат.

На кадрах, що показали по телебаченню, видно як поліція виводила людину з руками за спиною, пише Reuters.

За даними телеканалу CNN, підозрюваний, як з'ясувалося, не мав при собі зброї.