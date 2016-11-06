Президент Болгарии обвинил Россию в кибератаке на ЦИК страны

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Воскресенье, 6 ноября 2016, 05:27

Россия пытается разделить и ослабить Европу, в том числе с помощью кибератак.

Об этом заявил президент Болгарии Росен Плевнелиев, сообщает ВВС.

Плевнелиев назвал основными инструментами России в Европе финансирование популистских политических партий и движений, обширную пропаганду и кибератаки, направленные на дестабилизацию противника.

В октябре 2015 года объектом атаки стала Центральная избирательная комиссия Болгарии во время проведения референдума и местных выборов. По словам президента, это была тяжелейшая и интенсивная кибератака, которая была проведена на юго-востоке Европы, с целью внести путаницу в результатах голосования.

Плевнелиев подозревает в кибератаках хакерскую группировку Fancy Bear, которую связывают со взломом сайта Демократической партии США.

Как известно, правительство Соединенных Штатов обвинило Россию в причастности к хакерским атакам на Демократическую партию во время президентской предвыборной кампании.

В воскресенье, 6 ноября, в Болгарии пройдут президентские выборы.

Темы: Росcия хакеры Европа Болгария
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