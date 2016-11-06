Во время обстрела Красногоровки ранены двое жителей

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Воскресенье, 6 ноября 2016, 15:36

В Красногоровке Донецкой области от обстрела боевиков пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, около 23 часов под обстрел попала улица Островского.

В 12.55 в дежурную часть Кураховского отделения полиции поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним обратились мужчина 1996 года рождения с осколочным ранением бедра и женщина 1975 года рождения с осколочным ранением предплечья.

На место выехала следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что ранения были получены при обстреле Красногоровки. Мужчина находился во дворе дома во время обстрела, в результате чего получил телесные повреждения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ст. 258 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).

Ранее сообщалось, что житель Марьинки Донецкой области получил осколочное ранение головы во время обстрела боевиками жилого квартала в субботу вечером.

Украинская правда

Темы: Донбасс
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