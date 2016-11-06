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Житель Марьинки во время обстрела получил ранение головы

Воскресенье, 6 ноября 2016, 08:59
Житель Марьинки во время обстрела получил ранение головы

Житель Марьинки Донецкой области получил осколочное ранение головы во время обстрела боевиками жилого квартала в субботу вечером.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба Нацполиции, в 23.40 в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от фельдшера скорой помощи, к ним обратился мужчина 1953 года рождения с осколочным ранением затылочной области головы.

Полиция выяснила, что мужчина получил ранение при обстреле Марьинки. В момент обстрела он находился во дворе своего дома, кормил собаку. Скорую помощь вызвали соседи.

Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
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