В Харькове "заминировали" вокзал и рынок, полиция проверяет
В Харькове полиция проводит проверку сообщения о минировании двух объектов, расположенных в Холодногорском районе.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, речь идет о Центральном рынке и Южном вокзале.
По данным НП, сообщение о якобы заложенной взрывчатке поступило 6 ноября около 14:00.
"На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники", - отметили в полиции.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.