У Харкові "замінували" вокзал і ринок, поліція перевіряє

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Неділя, 6 листопада 2016, 16:48

У Харкові поліція проводить перевірку повідомлення щодо мінування двох об'єктів, розташованих у Холодногірському районі.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, йдеться про Центральний ринок та Південний вокзал. 

За даними НП, повідомлення про начебто закладену вибухівку надійшло 6 листопада близько 14:00. 

"На місце події для перевірки інформації виїхала слідчо-оперативна група Холодногірського відділу поліції, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки", - зазначили у поліції.

Українська правда

Теми: Харків поліція
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