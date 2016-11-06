Во Львове в жилом доме произошел взрыв, погиб человек
Во Львове в жилом доме на ул.Гринченка 4б произошел взрыв, сообщается об одном погибшем.
Информацию о взрыве распространили вечером 6 ноября во Facebook-сообществе "Варта 1".
Согласно сообщению, взрыв прогремел около 19:00, предварительная информация о взрыве газа в квартире на 5 этаже не подтвердилась.
Сообщается об одном погибшем 33-летнего мужчину, тело которого было найдено у подъезда.
"Снесена межкомнатная перегеродка, поврежден пол. ... На асфальте перед домом, кроме многочисленных мелких осколков стекла, лежит фрагмент оконной рамы. В доме выключили свет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия прибыли бригады полиции, пожарной и аварийной газовой службы.
В эфире телеканала "112.Украина" начальник отдела коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что причиной взрыва точно стал не газ, передает "Интерфакс-Украина".
Также Добровольская отметила, что в квартире, в которой произошел взрыв, обнаружены части боеприпасов времен Второй мировой войны.
В доме повреждены перекрытия 4 и 6 этажей.
В свою очередь мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что опасности ни для дома, ни для жителей угрозы нет, вопрос об отселении пострадавшего дома не стоит.
Украинская правда
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