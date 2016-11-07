В Мариуполе на Ж/Д станции обнаружили мешок с боеприпасами

6 ноября в Мариуполе в одном из вагонов на железнодорожной станции был обнаружен мешок с боеприпасами.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

"Во время формирования вагонов к отправке по железной дороге в одном из них был обнаружен мешок, в котором находилось 38 шашек, похожих на тротиловые, и свыше 1200 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Полицейские проводят следственные действия для установления обстоятельств, при которых боеприпасы оказались в составе.

В полиции отметили, что по результатам первоочередных мероприятий факту будет дана правовая оценка.