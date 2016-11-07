В Мариуполе на Ж/Д станции обнаружили мешок с боеприпасами

00
0
Понедельник, 7 ноября 2016, 01:31

6 ноября в Мариуполе в одном из вагонов на железнодорожной станции был обнаружен мешок с боеприпасами.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

"Во время формирования вагонов к отправке по железной дороге в одном из них был обнаружен мешок, в котором находилось 38 шашек, похожих на тротиловые, и свыше 1200 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Полицейские проводят следственные действия для установления обстоятельств, при которых боеприпасы оказались в составе.

В полиции отметили, что по результатам первоочередных мероприятий факту будет дана правовая оценка.

 
Темы: Мариуполь
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Мариуполе ночью подожгли храм УПЦ КП 6 ноября 2016, 11:38
На блокпосту в Мариуполе изъят килограмм тротила 5 ноября 2016, 03:00
Боевики обстреляли пригород Мариуполя 3 ноября 2016, 11:25
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Во Львове в жилом доме произошел взрыв, погиб человек
Миссия ОБСЕ зафиксировала больше обстрелов на Донбассе
Во время обстрела Красногоровки ранены двое жителей
Сын нардепа устроил ДТП в Киеве, 4 человека в больнице – волонтер
Все новости
Признание

Женщина потеряла 2 года, чтобы идеально признаться в любви потомку Дюма

Выставка

Искусство киевской “Парижской коммуны” 20 лет спустя