Войска НАТО будут тренироваться на восточном фланге в Польше

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Понедельник, 7 ноября 2016, 03:27

Войска НАТО, в частности США, которые будут дислоцироваться со следующего года в Польше, будут тренироваться на восточном фланге Альянса.

Об этом сообщил в воскресенье министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, передает "Укринформ".

"Там (на западе) будет лишь их пункт постоянной дислокации, но оттуда их будут перемещать на полигоны на восточной стене", - сообщил Мацеревич о планах учений подразделений американской бронетанковой бригады, которая с января 2017 года будет размещаться в Польше.

Он напомнил, что подразделения этой бригады будут расположены в населенных пунктах Жагань, Свентошув, Сквежин и Болеславец на юго-западе Польши.

При этом батальонная тактическая группа НАТО, состоящая из американских, британских и румынских военнослужащих под командованием США, будет дислоцироваться в населенном пункте Ожиш на северо-востоке Польше.

"Это – ближайший полигон и ближайшая база непосредственно связанная с обороной Сувальского перешейка", - подчеркнул Мацеревич.

Сувальский перешеек – узкая часть территории Польши между Калининградской областью РФ и Беларусью, возможный захват которого отрезал бы страны Балтии от остальной территории НАТО.

Темы: Польша НАТО
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