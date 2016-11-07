Сутки в АТО: Боевики били 52 раза, стреляли из минометов и танков

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Понедельник, 7 ноября 2016, 06:18

За минувшие сутки боевики 52 раза открывали огонь по позициям украинских сил в зоне проведения АТО.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении зафиксировано 32 провокации со стороны сепаратистов.

Укрепления Вооруженных Сил вблизи Старогнатовки, Новотроицкого и Гнутово боевики обстреляли из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в Березовом - из гранатометов и вооружения БМП.

В районах Марьинки, Павлополя, Талаковки и Водяного боевики вели огонь из минометов калибров 82 мм и 120 мм, в Красногоровке, кроме минометов, стреляли из вооружения танка.

По укреплениям сил АТО в Широкино террористы применяли пулеметы, минометы обоих калибров, БМП, ствольную артиллерию 122 и 152 калибров.

На Луганском направлении боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.

В районах Счастья, Желтого и Новоалександровки сепаратисты использовали против сил АТО гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. По Станице Луганской боевики били из минометов калибра 82 мм, также там стрелял снайпер.

На Донецком направлении было 8 обстрелов.

 В Новотроицком боевики применяли против украинских сил стрелковое оружие, в Зайцево - гранатометы различных систем, минометы калибра 82мм.

В направлении сил АТО вблизи поселка Троицкое обстрелы велись из минометов калибра 120 мм, а в Авдеевке и Луганском - из вооружения танков, БМП, минометов 82 и 120 калибров.

Темы: АТО Донбасс
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