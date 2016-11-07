Доба в АТО: Бойовики били 52 рази, стріляли з мінометів і танків

00
0
Понеділок, 7 листопада 2016, 06:18

За минулу добу бойовики 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил в зоні проведення АТО.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 32 провокації з боку сепаратистів.

Укріплення Збройних Сил поблизу Старогнатівки, Новотроїцького та Гнутового бойовики обстріляли з кулеметів великого калібру, гранатометів і стрілецької зброї, а в Березовому - з гранатометів і озброєння БМП.

У районах Мар'їнки, Павлопіля, Талаківки і Водяного бойовики вели вогонь з мінометів калібрів 82 мм і 120 мм, в Красногорівці, крім мінометів, стріляли з озброєння танка.

По укріпленнях сил АТО в Широкиному терористи застосовували кулемети, міномети обох калібрів, БМП, ствольну артилерію 122 і 152 калібрів.

На Луганському напрямку бойовики 12 раз порушили режим припинення вогню.

У районах Щастя, Жовтого та Новоалександрівки сепаратисти використовували проти сил АТО гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. По Станиці Луганській бойовики били з мінометів калібру 82 мм, також там стріляв снайпер.

На Донецькому напрямку було 8 обстрілів.

 У Новотроїцькому бойовики застосовували проти українських сил стрілецьку зброю, в Зайцевому - гранатомети різних систем, міномети калібру 82мм.

У напрямку сил АТО поблизу селища Троїцьке обстріли велися з мінометів калібру 120 мм, а в Авдіївці та Луганському - з озброєння танків, БМП, мінометів 82 і 120 калібрів.

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У неділю бойовики стріляли 25 разів: у напрямку Маріуполя - 19 6 листопада 2016, 19:37
АТО: загиблих і поранених немає 6 листопада 2016, 12:44
Житель Мар'їнки під час обстрілу отримав поранення голови 6 листопада 2016, 09:59
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Україна може надати "зелений коридор" для виведення військ РФ з Придністров'я
У Львові у житловому будинку стався вибух, загинула людина
Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення обстрілів на Донбасі
Під час обстрілу Красногорівки поранено двох мешканців
Усі новини
Вулична їжа

Нові учасники останньої в цьому сезоні "Уличной еды"

Афіша на 4-6 листопада

Остання вулична їжа в сезоні, арт-екскурсія і маса концертів