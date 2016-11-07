В Эстонии оппозиция хочет объявить вотум недоверия премьеру

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Понедельник, 7 ноября 2016, 06:46

Оппозиционные парламентские партии Эстонии намерены передать в понедельник в парламент заявление о вынесении недоверия премьер-министру страны Таави Рыйвасу.

В заявлении, которое поддержали все три фракции оппозиционных партий - Партии Центра, "Свободы", Эстонской консервативной народной партии (EKRE) - премьеру вменяют в вину неспособность правительства принять необходимые для проведения административной реформы правовые акты, экономический застой, рост коррупции на государственных предприятиях.

Оппозиция также недовольна миграционной политикой правительства, постоянным оттоком населения из страны, нерешенностью проблемы паромного сообщения между материком и островами.

В поддержку объявления вотума недоверия премьер-министру представители EKRE намерены провести в понедельник пикет перед зданием правительства.

Для того, чтобы отправить Рыйваса в отставку его противникам необходим 51 голос. У оппозиции в парламенте сейчас 42 мандата из 101. Однако оппозиция надеется, что к их требованиям присоединится и ряд парламентариев из коалиционных партий.

Интерфакс-Украина

Темы: Эстония
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