В Естонії опозиція хоче оголосити вотум недовіри прем'єру

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Понеділок, 7 листопада 2016, 06:46

Опозиційні парламентські партії Естонії мають намір передати в понеділок в парламент заяву про винесення недовіри прем'єр-міністру країни Тааві Рийвасу.

У заяві, яку підтримали всі три фракції опозиційних партій - Партії Центру, "Свободи", Естонської консервативної народної партії (EKRE) - прем'єру закидають неспроможність уряду вжити необхідні для проведення адміністративної реформи правові акти, економічний застій, зростання корупції на державних підприємствах.

Опозиція також незадоволена міграційною політикою уряду, постійним відтоком населення з країни, невирішеністю проблеми поромного сполучення між материком і островами.

На підтримку оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру представники EKRE мають намір провести в понеділок пікет перед будівлею уряду.

Для того, щоб відправити Рийваса у відставку його противникам необхідний 51 голос. У опозиції в парламенті зараз 42 мандати зі 101. Проте опозиція сподівається, що до їхніх вимог приєднається і ряд парламентаріїв з коаліційних партій.

Інтерфакс-Україна

Теми: Естонія
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