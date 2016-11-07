Трампа не подпускают к его Твиттеру

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Понедельник, 7 ноября 2016, 09:05

Политические советники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа ограничили своему нанимателю использование аккаунта в Twitter.

Такое решение было принято, чтобы избежать нежелательных накануне завтрашних выборов нападок на конкурентов, пишет американское издание The New York Times, передает Лига.

По данным источников в штабе Трампа, сам он больше не может писать в микроблог: это делают после проверок сообщений его помощники.

Газета сообщает, что Трамп демонстрировал 13 миллионам своих подписчиков "нефильтрованный взгляд" на некоторые спорные вопросы, после чего его советники зачастую хватались за голову. При этом республиканец считает соцсети "бесчестными СМИ".

Президентские выборы в США состоятся в ночь на 9 ноября по киевскому времени.

Трампу противостоит демократический кандидат Хиллари Клинтон, которая, согласно последним опросам, опережает его на несколько процентов.

Темы: США
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