"ДУСя" не раскрыла жителей "Пущи-Водицы", несмотря на решение суда

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Понедельник, 7 ноября 2016, 12:03

Госуправление делами ("ДУСя") считает незаконным решение суда предоставить агентству "Украинские новости" полный перечень жильцов, которые пользуются госдачами, садовыми домами или иными помещениями в комплексе отдыха "Пуща-Водица".

Об этом говорится в ответе первого заместителя директора комплекса отдыха "Пуща-Водица" А. Савчука на запрос агентства. Указанные дачи принадлежат Госуправлению делами.

"Решение от 06.10.2016 года, принятое Киевским апелляционный административным судом, считаем незаконным", – сказано в нем.

Руководство "Пущи-Водицы" считает, что информация о жителях госдач является конфиденциальной и не может быть обнародована без их согласия.

Он добавил, что выполнение судебных решений возлагается на органы государственной исполнительной службы.

Как известно, 6 октября Киевский апелляционный админсуд обязал комплекс отдыха "Конча-Заспа" и комплекс отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами предоставить агентству полный перечень жильцов, которые пользуются госдачами.

Коллегия судей согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что комплекс отдыха не имел оснований для отказа в предоставлении информации о списке лиц, с которыми заключены договоры на пользование помещениями дома отдыха, то есть действия дома отдыха в данном случае являются противоправными.

В сентябре 2015 года агентство запросили у Администрации президента и Госуправления делами эти списки. Получив отказ, в апреле 2016 года агентство подало иск в суд.

В последний раз Государственное управление делами предоставляло списки жителей санаториев "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица" в июне 2014 года в ответ на запрос агентства вскоре после избрания президентом Петра Порошенко.

Темы: недвижимость суд Администрация президента
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Комментарии — 3
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IP: 82.207.124.---пукало07.11.2016 12:52
Це тепер після майдану усі будуть вважати рішення суду незаконними, дивна ситуація, це вже просто верх свавілля.
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IP: 91.199.93.---chesno107.11.2016 12:25
беззаконие. такова реальность постмайдана
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IP: 178.210.130.---Юрий Р.07.11.2016 12:19
Я щось не розумію , хіба в нас скасовано кримінальну відповідальність за невиконання рішення суду , а ДУСя видно жеве не за Українським законодавством.До криміналу !!!
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