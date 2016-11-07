У Богуслаева 7 фирм в РФ, он получил полмиллиона компенсации за командировки

00
0
Понедельник, 7 ноября 2016, 12:27

Нардеп Вячеслав Богуслаев, с опозданием подал декларацию, зарегистрировал полмиллиона гривен компенсации за расходы во время командировки, коллекцию оружия и 7 компаний в России.

Такая информация содержится в электронной декларации Богуслаева, представленной с опозданием.

Нардеп зарегистрировал коллекцию оружия мастеров 18-20 столетий, состоящий из 224 единиц. Богуслаев отметил, что вся коллекция экспонируется в музее техники.

Кроме того, Богуслаеву принадлежит 10 картин, и еще коллекцию 15 единиц антикварных изделий. При этом он не конкретизировал, о чем именно идет речь.

Богуслаев обладает на 50% четырьмя товарными знаками.

У Богуслаев есть квартира в Геническе, жилой дом площадью 475,5 квадратных метра и участок 1500 квадратных метра в Солнечном Запорожской области.

Жена Богуслаева Елена владеет домом площадью 280,4 кв. м, земельным участком (1500 кв. м) и гаражом (41 кв. м) в Запорожской области.

В декларациях депутата за 2013-2015 года, которые опубликованы на сайте Рады, жена недвижимость не указывала.

Нардеп задекларировал 70 080 гривен депутатской зарплаты. Наличными депутат задекларировал 125 тыс. гривен, а его жена - 30 тыс. гривен. Богуслаев сохраняет 35 тыс. Российских рублей на счетах в Первом украинском международном банке (ПУМБ).

Богуслаев является конечным бенефициаром в семи компаниях, зарегистрированных в РФ.

Так, он владеет ООО "Дубненские моторы", ЗАО "Энерго Сервис", ЗАО "Борисфен", ЗАО "Борисфен-ТНП", ООО "Восточно-европейский альянс", ООО "Курапова", ООО "Вертолетные комплексы и многофункциональные системы".

Никаких украинских компаний Богуслаеву не принадлежат на все 100%.

При этом Богуслаев и его жена являются владельцами акций АО Мотор сич. Самому нардепу принадлежат акции ОАО "Неос Банк" и ОАО "Васильевский хлебокомбинат".

Богуслаеву принадлежит 20% ООО "ЭЛВИСТИ", его жене принадлежит 51% ООО "ЗОЛОТАЯ АСТРА", 16,7% ЧП "АЗОВ ТРЕЙД-ХХI". Елена Богуслаева также владеет 100% ООО "Иннова", 16% "СОДРУЖЕСТВО АВИА БУД", 35% ООО "КАРБОКОМ".

Богуслаев имеет 80% в российском предприятии ООО "Лосиный остров", 90% в российском ООО "МАП Юнион" и 2,5% в российском ЗАО "Юпитер-2".

Как сообщалось, в 2015 году Богуслаев задекларировал 9 741 062 гривны доходов и 14 307 799 гривен на банковских счетах, жена – 6 451 951 гривну на банковских счетах в 2015 году.

В 2013 году Богуслаев очень резко высказывался против евроинтеграции.

Оксана Коваленко, УП

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Саакашвили пока что не планирует покидать Одессу
За сутки в зоне АТО ранены 5 бойцов – штаб
СААКАШВИЛИ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
Новинский перенес возвращение в Украину на день
Все новости
Музыка

Куда исчезают группы. "Димна Сумiш"

Выставка

Искусство киевской “Парижской коммуны” 20 лет спустя