УПЦ МП: неизвестные забросали "коктейлями Молотова" храм в Павлограде

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Понедельник, 7 ноября 2016, 15:07

В Павлограде на Днепропетровщине горел храм УПЦ МП: в церкви говорят, что злоумышленники забросали его "коктейлями Молотова".

Как сообщил Информационно-просветительский отдел УПЦ, пожар произошел 7 ноября около 2 часов ночи.

"Злоумышленники забросили в церковного помещения три "коктейли Молотова": два – в храм, один – к алтарю.

 
фото андрея демидаса

По сообщению настоятеля прихода протоиерея Андрея Демидась, в результате возгорания полностью выгорел клирос с богослужебными книгами, а также была значительно повреждена центральная часть храма: подпорчены роспись, иконы, окна, отопительная система, предметы церковного обихода.

По его словам, в целом храму нанесен значительный ущерб.

 
фото андрея демидаса

Местная полиция сообщает, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Проводятся необходимые следственные действия с целью установления обстоятельств происшествия и мотивов преступления.

Украинская правда

Темы: церковь полиция
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