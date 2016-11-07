В грузинской партии Саакашвили назвали его отставку логичной

Один из лидеров грузинской партии Михеила Саакашвили "Единое национальное движение" Давид Дарчиашвили считает, что оставшийся без поддержки центральных украинских властей Саакашвили должен был уйти с занимаемого поста.

Об этом он сказал журналистам в понедельник, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Особенно в последнее время было видно, что в Украине у Михеила Саакашвили нет политической поддержки, нет поддержки со стороны центральных украинских властей. Его решение уйти с поста было обусловлено существующей социально-политической системой в Украине", – сказал он.

Он считает, что Саакашвили останется в украинской политике в качестве независимого оппозиционного политика.

"Это, наверное, не значит, что Саакашвили будет в оппозиции со всеми украинскими политическими силами. Знаю, что у него нормальные отношения с президентом Порошенко", – добавил Дарчиашвили.

При этом он отметил, что пока не знает дальнейших планов Саакашвили.

Как известно, в понедельник Саакашвили сообщил, что подал заявление об отставке. Он мотивировал это тем, что центральная власть поддерживает коррупционеров Одесской области.

Также он добавил, что был потрясен состояниями, которые чиновники указали в своих электронных декларациях.