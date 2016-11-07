В Приднестровье и РФ отреагировали на заявления Киева

00
4
Понедельник, 7 ноября 2016, 15:58

В непризнанном Приднестровье категорически против вывода российских войск из региона.

Об этом заявив в понедельник "президент" непризнанной Республики Евгений Шевчук, передает российское агентство ТАСС.

"Российская группа войск, которая играет ключевую роль в миротворческой операции на Днестре, представляет собой уникальный пример миротворчества, что признают многие специалисты в мире. Эта операция является гарантией мира и стабильности в Приднестровье", - сказал Шевчук.

"Мы считаем, что пока нет окончательного политичного решение относительно  урегулирование конфликта, нет смысла и в выведении российской группы войск, потому что это заострит ситуацию и может привести к восстановлению кровопролития", - сказал он.

В то же время вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook заявил, что в этом вопросе надо договариваться с Россией.

"А с Россией и Приднестровьем посоветоваться забыли? А то звучит как "Гондурас пообещал помочь Гватемале в выводе войск США из Кореи", - написал он.

Как известно, молдавский сайт Deschide сообщил, что в ходе совещания в Одессе 6 ноября министр обороны Украины и Республики Молдова Степан Полторак и Анатол Шалару согласились на создание "зеленого коридора" для эвакуации российских войск и вооружения расположенного в селе Кобасна в непризнанной Приднестровье.

На сайте Минобороны Украины также появилось соответствующее сообщение.

Конфликт в Приднестровье заморожено с 1992 года.

В 2007 году здесь был проведен "референдум", на котором, по официальным данным, 98% избирателей высказались за независимость республики и интеграцию с РФ.

Результаты референдума были признаны на международном уровне.

Темы: Приднестровье Росcия армия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украина может предоставить "зеленый коридор" для вывода войск РФ из Приднестровья 7 ноября 2016, 02:05
В Приднестровье задержали 6 украинцев. Якобы за военное наблюдение 23 октября 2016, 13:59
Игра на раздувание. Что означает скандальное решение главы Приднестровья 12 сентября 2016, 11:22
Комментарии — 4
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 193.46.66.---Sergio_S07.11.2016 17:32
Порвало ватный пукан.
ОтветитьС цитатой
IP: 107.192.73.---Gigun07.11.2016 17:31
Порівняння Роґозіна є безглуздими і подібні до порівняння патичка з деревом і до того ж несуть риторику шовіністичного характеру.
ОтветитьС цитатой
IP: 85.223.209.---Taras Orel07.11.2016 16:31
vlad:
Якась дурна, необдумана і поспішна заява Києва....Ніхто і не думає виводити війська з Придністров'я... В нас віз завжди попереду коня.....
Київ нічого не завяляв. Заявив "молдавський сайт Deschide"
ОтветитьС цитатой
IP: 46.202.9.---vlad07.11.2016 16:24
Якась дурна, необдумана і поспішна заява Києва....Ніхто і не думає виводити війська з Придністров'я... В нас віз завжди попереду коня.....
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Кабмин согласует заявление Саакашвили об отставке, когда оно поступит
Саакашвили может воглавить новую партию уже в феврале - нардеп
Аласанию официально уволили из НТКУ
У Порошенко сказали, когда подпишут увольнение Саакашвили
Все новости
Ссылки недели

Узнай фильм по реквизиту, история меню и книжный чат-бот

Интегрированная речь

Школьники наконец заговорят на украинском