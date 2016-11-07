У Придністров'ї та РФ відреагували на заяву Києва

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Понеділок, 7 листопада 2016, 15:58

У невизнаному Придністров'ї категорично проти виведення російських військ з регіону.

Про це заявив у понеділок "президент" невизнаної республіки Євген Шевчук, передає російське агентство ТАСС.

"Російська група військ, яка грає ключову роль в миротворчій операції на Дністрі, являє собою унікальний приклад миротворчості, що визнають багато фахівців в світі. Ця операція є гарантією миру і стабільності в Придністров'ї", - сказав Шевчук.

"Ми вважаємо, що поки немає остаточного політичного рішення щодо врегулювання конфлікту, немає сенсу і в виведенні російської групи військ, тому що це загострить ситуацію і може привести до відновлення кровопролиття", - сказав він.

Водночас віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін на своїй сторінці у Facebook у цьому питанні  треба домовлятися з Росією.

"А з Росією і Придністров'ям порадитися забули? А то звучить як" Гондурас пообіцяв допомогти Гватемалі в виведення військ США з Кореї", - написав він. 

Як відомо, молдавський сайт Deschide повідомив, що в ході наради в Одесі 6 листопада міністри оборони України і Республіки Молдова Степан Полторак і Анатол Шалару погодилися на створення "зеленого коридору" для евакуації російських військ і озброєння розміщеного в селі Кобасна в невизнаному Придністров'ї.

На сайті Міноборони України також з'явилося відповідне повідомлення. 

Конфлікт у Придністров'ї заморожено з 1992 року.

У 2007 році  тут було проведено "референдум", на якому, за офіційними даними, 98 % виборців висловилися за незалежність республіки і інтеграцію з РФ.

Результати референдуму не було визнано на міжнародному рівні.

Теми: Придністров'я Росія армія
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Коментарі — 4
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IP: 193.46.66.---Sergio_S07.11.2016 17:32
Порвало ватный пукан.
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IP: 107.192.73.---Gigun07.11.2016 17:31
Порівняння Роґозіна є безглуздими і подібні до порівняння патичка з деревом і до того ж несуть риторику шовіністичного характеру.
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IP: 85.223.209.---Taras Orel07.11.2016 16:31
vlad:
Якась дурна, необдумана і поспішна заява Києва....Ніхто і не думає виводити війська з Придністров'я... В нас віз завжди попереду коня.....
Київ нічого не завяляв. Заявив "молдавський сайт Deschide"
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IP: 46.202.9.---vlad07.11.2016 16:24
Якась дурна, необдумана і поспішна заява Києва....Ніхто і не думає виводити війська з Придністров'я... В нас віз завжди попереду коня.....
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