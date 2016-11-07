Дело о коррупции на ОПЗ: суд отменил домашний арест Щурикова

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Понедельник, 7 ноября 2016, 17:32

Апелляционный суд Киева ограничил срок домашнего ареста первого зампредседателя правления "Одесского припортового завода" Николая Щурикова 7 ноября.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение суда.

По решению Соломенского райсуда Киева Щуриков должен был находиться под домашним арестом до 14 ноября.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро Украины в октябре завершило досудебное расследование в отношении первого заместителя председателя правления "Нафтогаза" Сергея Переломы и первого зампредседателя правления ОПЗ Щурикова, подозреваемых в растрате средств госпредприятия более чем на 200 млн грн с мая по декабрь 2015 года.

По версии следствия, подозреваемые организовали схему по выведению средств путем закупки по завышенным ценам природного газа для нужд завода.

Темы: ОПЗ коррупция суд Нефтегаз
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