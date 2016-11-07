Найем: Банковая использовала Саакашвили как таран

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Понедельник, 7 ноября 2016, 22:42

Нардеп БПП Мустафа Найем считает, что президент и его окружение использовали Михеила Саакашвили в борьбе с политическими оппонентами.

Об этом политик написал на своей Facebook-странице, реагируя на заявление об отставке Саакашвили с должности губернатора Одесской области.

"Надеюсь, это искренний шаг, который поможет Михаилу Саакашвили понять, чего он хочет на самом деле и использует свой политический вес в правильных целях", - заявил Найем.

Он отметил, что глава ОГА во всех подробностях знал о том, что за его спиной ведутся политические игры.

"Рано или поздно ему пришлось бы посмотреть правде в глаза и признать, что президент попытается банально его использовать. Сначала как таран против Арсения Яценюка, а потом как локомотив для "альтернативного" политического проекта", - написал депутат.

"Вместо того, чтобы задействовать опыт Михаила Саакашвили, возможности и доверие к нему граждан, Банковая сосредоточилась на том, чтобы отвлечь его внимание от проблем в самой администрации. Чтобы критикуя Мартыненко, он забывал Кононенко; чтобы нападая на Яценюка, он обходил Порошенко. И долгое время им это удавалось", - добавил он.

Найем подчеркнул, что Саакашвили какое-то время не только не критиковал, но еще и активно защищал администрацию президента, самого главу государства и его команду.

"При этом временами глава Одесской ОДА занимал непозволительно молчаливую позицию в отношении происходящего. Например, в ситуации с конфликтом между НАБУ и ГПУ Михаил вел себя примерно же, как Юлия Тимошенко во времена войны Грузии с Россией - он молчал…", - заявил политик

"И еще. Одна из причин, по которой весной этого года не состоялось объединение всех "новых" в единую партию были именно переговоры Михаила Саакашвили с администрацией президента. На Банковой удалось уговорить губернатора не форсировать этот процесс, в результате чего результаты многодневных переговоров были перечеркнуты, а проект заморожен…", - добавил он.

Как известно, в понедельник глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.

В Администрации президента обсуждают несколько кандидатур на должность губернатора Одесской области.

Украинская правда

Темы: Саакашвили БПП
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