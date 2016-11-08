Просьбу ФСБ допросить Полозова отправили на пересмотр

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Вторник, 8 ноября 2016, 09:43

В Крыму суд первой инстанции снова будет решать, позволить ли ФСБ провести следственные действия в отношении адвоката Ильми Умерова – Николая Полозова.

О таком решении Апелляционного суда в Крыму во вторник сообщил сам Полозов в своем Твиттере.

"Суд удовлетворил позицию ФСБ и прокурора и направил моё дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. А вы говорите суд в РФ есть", - написал он.

"Моё дело связано с делом Ильми Умерова. Следователь ФСБ хочет допросить меня в качестве свидетеля, лишив процессуального статуса защитника", - пояснил Полозов.

"Безусловно, это незаконная попытка лишить Ильми Умерова защиты и факт давления со стороны органов ФСБ на меня в Крыму", - добавил он.

"Все известные мне сведения об Умерове защищены адвокатской тайной, т.к. получены при оказании ему юридической помощи. Прокуратура и ФСБ это знают", - отметил Полозов.

При этом уверен, что это лишь предлог.

"Основная цель ФСБ и прокуратуры это желание запугать меня, лишив возможности защищать права человека в Крыму", - написал Полозов.

"Также, к запугиванию относится попытка следственного комитета возбудить против меня дело по двум статьям. Доследственная проверка продлена", - добавил адвокат.

Украинская правда

Темы: Крым
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