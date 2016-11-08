Прохання ФСБ допитати Полозова відправили на перегляд

У Криму суд першої інстанції знову буде вирішувати, чи дозволити ФСБ провести слідчі дії щодо адвоката Ільмі Умерова - Миколи Полозова.

Про таке рішення Апеляційного суду в Криму у вівторок повідомив сам Полозов в своєму Твіттері.

"Суд задовольнив позицію ФСБ і прокурора і направив мою справу на новий розгляд до суду першої інстанції. А ви кажете суд в РФ є", - написав він.

"Моя справа пов'язана зі справою Ільмі Умерова. Слідчий ФСБ хоче допитати мене у якості свідка, позбавивши процесуального статусу захисника", - пояснив Полозов.

"Безумовно, це незаконна спроба позбавити Ільмі Умерова захисту і факт тиску з боку органів ФСБ на мене в Криму", - додав він.

"Всі відомі мені відомості про Умерова захищені адвокатською таємницею, тому що отримані при наданні йому юридичної допомоги. Прокуратура і ФСБ це знають", - зазначив Полозов.

При цьому він впевнений, що ініціатива ФСБ і прокуратури - це лише привід.

"Основна мета ФСБ і прокуратури це бажання залякати мене, позбавивши можливості захищати права людини в Криму", - написав Полозов.

"Також, до залякування відноситься спроба слідчого комітету порушити проти мене справу за двома статтями. Дослідча перевірка продовжена", - додав адвокат.