Филатов: Корбан вернется до нового года

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Вторник, 8 ноября 2016, 12:25

Бывший лидер партии "Укроп" Геннадий Корбан планирует вернуться в Украину до нового года.

Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил УП в рамках проекта "Один день с...".

"Корбан сейчас лечится в Израиле. Собирается вернуться в Украину до нового года", – сказал он.

Мэр также объяснил, почему Корбан не восстанавливает свое влияние на партию "Укроп".

"Я с ним часто общаюсь. Возможно, стоит дать товарищам по партии наступить на мину. Смысл бороться? Начнешь что-то делать – будут разговоры, что договорился с Порошенко, предал идеалы партии. Как только начнешь использовать конфронтационную риторику – придет ответ", – говорит Филатов.

Как известно, Корбан находится на лечении в Израиле, куда выехал на основании разрешения Днепровского райсуда Киева от 7 июня.

Роман Кравец, УП

Темы: Корбан Филатов Днепр
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