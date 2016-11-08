Один день з Борисом Філатовим. Як і чому мер Дніпра воює з опонентами

Из окон ЖК "Амстердам" открывается чудесный вид на Днепровскую набережную.

Здесь в одной из квартир живет мэр Днипра Борис Филатов. Ровно в 7.50 утра понедельника, 24 октября возле двери его уже ждут два охранника. Рядом с комплексом припаркованы бронированный Merсedes S600 и авто сопровождения – Toyota Land Cruiser.

– Пока, я погнал, – бросает Филатов жене, выходя из подъезда.

Мэр быстро здоровается с журналистами "Украинской правды".

– Ну, вы понимаете, где мы находимся? Вот квартира Геннадия Корбана, а вот нашего бизнес-партнера Гены Аксельрода (убит в 2012 году – УП), – говорит Филатов, быстро идя к "Мерседесу".

Через несколько секунд авто направляется к мэрии Днипра. Расположившись на заднем сидении, мэр просматривает Facebook в своем IPhone.

Мини-кортеж тормозит на красный, и Филатов замечает мусор на тротуаре. Быстро фотографирует на камеру смартфона. В этом он напоминает своего коллегу – мэра Харькова Геннадия Кернеса, который также по пути на работу показательно замечает недостатки в городе.

– Сегодня аппаратное совещание, покажу коммунальщикам, – говорит он, добавляя, что всем приходится "переставлять ноги".

– Не надоедает? – спрашиваем.

Он признается, что надоедает. Но у Филатова есть простое объяснение: 95% людей в здании мэрии работают за зарплату в 3 тысячи гривен.

– Поэтому сейчас я некоторым поднял зарплаты в восемь раз. Из-за этого шага в городе был страшный крик о том, что пенсионеры недоедают, дети голодают, а Филатов поднимает чиновникам зарплату, – раздраженно говорит он и продолжает: – Но я считаю, что если не платить нормальные деньги – невозможно требовать.

Авто подъезжают к зданию мэрии, и мы входим в типичное советское здание – с белыми колоннами, облупившимся паркетом и темно-изумрудными дорожками вдоль длинных коридоров.

Яркое пятно в холле мэрии – выставка фотографий, посвященных АТО. Со снимков смотрят улыбающиеся солдаты и волонтеры в камуфляжной форме.

Филатов задерживается у снимков на несколько секунд.

– Когда Валик Резниченко стал главой Днипровской ОГА, они апгрейднули помещение. У них там буккросинг, выставки. Мы идем таким же путем, – говорит он.

По дороге в свой кабинет Филатов рассказывает, что хотел сделать ремонт, став мэром Днипра.

– Но подумал, что это деньги. Да и стол, за которым сидел начальник исполкома еще при коммунистах, Александр Мигдеев, не стоит убирать, – продолжает Филатов.

8.05

Обстановка кабинета аскетична.

Сквозь открытые окна с улицы прорывается свежий, прохладный воздух. Здесь два стола: рабочий и для переговоров, флип-чат, где секретарь от руки пишет Филатову рабочий график, карта Днипра на стене, рядом с которой стоит беговая дорожка NordicTrack.

Филатов сетует, что с 2014 года, работая заместителем главы Днипровской ОГА, поправился на 20 килограмм.

Филатов смотрит расписание на день – около 14 совещаний

Дорожка нужна ему, чтобы "иногда ходить". В углу кабинета бюст Тараса Шевченко с накинутым на плечи украинским флагом, а на столе интересная деталь, которую мы отмечаем – небольшая искусная скульптура черта.

В прошлом Филатов считался одним из самых известных коллекционеров японского искусства на постсоветском пространстве. Украинский журнал Forbes даже посвящал ему по этому поводу статью.

Филатов не просто собирал – он отправлял экспертные заключения аукционам и писал энциклопедию по нэцкэ. Но сейчас забросил свое хобби. Коллекция, часть из которой Филатов продал, хранится в потайном месте и стоит больших денег.

Первым в его кабинет заходит Алексей Бурик, советник мэра по вопросам ЖКХ на общественных началах.

– Слуга злочинной влады, – шутит Филатов, добавляя, что после люстрации Бурик не может устроиться на госслужбу, но когда началась война, он поехал на передовую строить укрепления, и в первый же день в его экскаватор прилетела мина.

Совещание со "слугой злочинной влады" посвящено строительству объездной дороги. На это необходимо 3,5 миллиарда гривен на три года.

– Я был на Совете регионального развития, и когда сказал Вове (премьер-министр Владимир Гройсман – УП) о сумме, у него стало такое лицо, – смеясь, говорит Филатов. – Просто забыл ему сказать, что это не на год, а на три.

В этот момент Филатов нажимает кнопку вызова секретаря на своем телефоне и просит соединить его с вице-премьером Владимиром Кистионом.

– Скажите, что я звоню по поручению премьер-министра, – говорит он секретарю.

В ожидании разговора по телефону, Филатов углубляется в документы.

– Пропускная способность – сколько машин? – спрашивает он.

– 30 тысяч за день. Это только транзитный, а не малый транспорт. Мы его считали в 2010 году, в 2016-м грузоперевозки увеличились, – отвечает Бурик.

Филатов вникает в расчеты

Бурик еще несколько минут обсуждает нюансы строительства дороги с мэром и начинает собираться на встречу с представителями ДТЕК, компании-монополиста Рината Ахметова, перед которой город погасил все долги накануне отопительного сезона.

– ДТЕК доволен нами? – спрашивает вслед Филатов.

– Ну конечно! – отвечает его советник и продолжает: – Я, вон, съездил к себе домой в Кривой Рог, полгорода сидит без тепла.

На лице Филатова улыбка. Бурик это замечает.

– Радуетесь, что город сидит без тепла? – спрашивает он.

– А что же. Все возвращается, – отвечает Филатов.

Как только дверь за советником закрывается, мэр объясняет нам причины своего "чувства глубокого злорадства".

Александр Вилкул, основной конкурент Филатова на выборах мэра Днипра и депутат от "Оппоблока", отец которого, Юрий, вновь избран мэром Кривого Рога – в течение года, как утверждает Филатов, занимался "саботажем и вредительством".

– Чтобы было понятно, – говорит Филатов, откидываясь на спинку своего кресла, – они мне одно время "сносили" все тендера. Наше антимонопольное законодательство несовершенно, и подача жалобы останавливает проведение тендера. То есть, они регистрировали компании-пустышки и срывали проведение конкурса.

Таким образом, работа в городе для Филатова практически остановилась. Ему приходилось договариваться с каждым подрядчиком индивидуально, уговаривать работать впрок.

– Это был ад, – чеканя слова, говорит Филатов.

Но позже он пригрозил такими же мерами своему оппоненту.

– Передал "привет". Сказал, что условные фирмы "Рога и копыта" из Борисполя теперь будут судиться с вами, – говорит он, добавляя, что накануне отопительного сезона кабмин основательно взялся за долги. В Днипре отопительный сезон стартовал без проблем, чего не скажешь о городе политических оппонентов.

В этот момент Филатову звонят из приемной Кистиона. Мэр коротко объясняет ситуацию со строительством объездной дороги. Рассказывает, что уже общался на эту тему с Гройсманом и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

– Честно, страшно сказать. 3,5 миллиарда гривен. Но город готов пойти на софинансирование, Омелян мне говорит, что можем подумать о концессии. Я понимаю, да, что вы абсолютно приземленный человек, – осторожно говорит он по телефону с Кистионом.

Несколько секунд Филатов слушает молча. В открытое окно доносится звук проезжающего трамвая. И вдруг мэр выпаливает:

– Владимир Васильевич, помогите. Ситуация простая. Я заложил 600 миллионов гривен на строительство дорог. Весь транзитный транспорт идет через город, так что это просто выброс денег. У нас – единственный областной центр без объездной дороги. Я прошу не потому, что плачусь или хочу освоить миллиарды. У меня две проблемы в Днипре – эта и аэропорт, но его убираем за скобки, потому что понимаем, кто там хозяйничает.

Филатов заканчивает разговор. Сообщает, что Кистион не прочь подумать о финансировании через государственные инвестиционные проекты.

Мы решаем расспросить о том, кто же хозяйничает в Днипровском аэропорту.

– Ну, как – кто? Все же понимают, кто. Компания "Днеправиа" или МАУ (акционер Игорь Коломойский – УП), как она там называется, – говорит Филатов, закуривая первую сигарету.

За день их он выкуривает с десяток. Одни легкие Vogue, а другие – черные, длинные и красивые, как говорит сам Филатов, – из Армении. Этими сигаретами мэра угощает секретарь горсовета Вячеслав Мишалов.

Заметно раздражаясь, Филатов продолжает сетовать на отсутствие в городе лоукостов, турецких авиалиний, высокую стоимость – по цене иногда в 12-14 тысяч гривен – перелетов из Днипра в Киев. По мнению мэра, аэропорту нужен второй терминал. Тогда через него смогут летать лоукосты, а через первый – компания "Днеправиа".

– Но в соседнем Запорожье убитый аэропорт и один терминал, – решаем возразить мы, – и при этом есть и лоукосты, и турецкие авиалинии. Так, может быть, дело не в терминале, а в том, что уважаемая компания "Днеправиа" не пускает других авиаперевозчиков?

– Вы сами ответили на вопрос, – пускает струйку сизого сигаретного дыма в воздух Филатов.

– Зачем вы лукавите, могли сказать то же самое? – говорим мы.

– Это лежит на поверхности. Если хочу быть нормальным мэром, этот вопрос будет на повестке дня. Он очень отзывается в душах электората, – говорит Филатов и просит секретаря отправить водителя домой за своим IPad.

В гаджете у него все книги, решения горсовета, рабочие документы. Впрочем, к чтению на экране Филатов пока не привык – предпочитает бумажные издания.

Хвастаясь на планшете книгами по урбанистике, Филатов не упускает случая вспомнить об оппонентах. Разговоры о них – лейтмотив и красная нить всего дня.

– Не раскачивай меня наши претенденты на мэра и прочие основные товарищи, у меня было бы значительно больше времени заниматься стратегическими и инфраструктурными проектами. Если честно, я смотрю, что теряю 40% времени на безумные забеги в ширину. Депутаты, ларьки, стоянки, мелкие подряды, интриги, выяснение отношений… – продолжает он.

В этот момент в кабинет заходит Ирина Ванжа, советник по вопросам и проведению протокольных и массовых мероприятий. Она лишь недавно вернулась из Широкино, куда отвозила сигареты и деньги. Филатов расспрашивает, как там дела, стреляют ли – и быстро согласовывает план протокольных мероприятий.

Он вообще все старается делать быстро. Быстро ест из одноразовых судочков, в которых секретарь Настя заботливо приносит еду прямо за рабочий стол, быстро говорит, быстро решает вопросы, не церемонясь, иногда кричит и часто матерится.

Изначально "Украинская правда" не рассматривала Филатова в качестве участника проекта "Один день с..." Но он интересен нам тем, что оказался единственным из так называемой "Днепропетровской команды", кто смог удержаться во власти и сохранить ровные отношения с президентской командой.

Чего не скажешь о двух других – Игоре Коломойском, которого президент уволил с поста главы Днепропетровской ОГА в марте 2015 года, и друге Филатова, бывшем главе партии "УКРОП" Геннадии Корбане, который попал в СИЗО в конце 2015 года, а последние месяцы политической деятельностью не занимается и лечится в Израиле.

Еще год назад Facebook Филатова пестрил фотографиями в обнимку с Коломойским и Корбаном. И если с последним мэр по-прежнему дружит, то в отношениях с первым наступила прохлада, о которой Филатов рассуждает осторожно. Он сравнивает себя с булгаковским персонажем – котом Бегемотом. Сидит, никого не трогает, примус починяет да ждет, когда Аннушка разольет масло.

Отношения с Коломойским испортились после судебного процесса над Корбаном, для освобождения которого, как считает Филатов, олигарх делал недостаточно.

– Не понимаю происходящего. Говорю искренне, есть иррациональные вещи. Для меня они начались с момента, когда сидел господин Корбан. До поры, до времени не могу говорить лишнего, но у меня было много вопросов, почему на тот момент партийное руководство повело себя именно таким образом, а не другим. Почему так обошлись с человеком, который стоял у истоков создания партии и положил на нее здоровье, душу, энергию. Почему вместо того, чтобы сделать из него узника совести, просто выкинули из партии? – возмущается Филатов.

В течение дня мы снова и снова возвращаемся к разговорам о конфликтах в Днипровской команде. Публичность – один из способов защиты для Филатова, в чем он признается спустя несколько минут разговора с журналистами УП.

– Меня все нормально слышат, и даже Петр Алексеевич. Все понимают, что я нормальный человек, хочу работать, положительно оцениваю децентрализацию и считаю это основной заслугой Владимира Гройсмана. У меня и в парламенте были со всеми шикарные отношения, за исключением нескольких товарищей, ­– говорит он.

Филатов пересказывает разговор с Гройсманом, когда уходил работать мэром.

– Он тогда сказал: мол, теперь посидишь в моей шкуре, и у тебя будут 64 идиота, которые каждый день будут запускать тебя в космос, а у меня 425. Я видел его на Дне Винницы и сказал: "Вова, ну ты-таки был прав", – смеется Филатов.

О депутатах он вспоминает не просто так. 20 октября на сессию горсовета полным составом не пришли депутаты фракций "Оппоблок", "Громадська сила" и, что интересно, – три члена фракции "УКРОП".

Филатов уверен, что таким образом депутаты хотят сорвать несколько сессий горсовета, чтобы провалить принятие бюджета и сменить секретаря городского совета.

В тот же день Филатов обвинил своего бывшего заместителя и депутата горсовета Дмитрия Погребова в попытках подкупа депутатов.

– При этом Погребов в частных беседах постоянно ссылается на Игоря Коломойского, – сказал Филатов.

– Погребов – это сын друга папы Коломойского. Можно дальше не продолжать. То есть, его покойный отец очень дружил с отцом Коломойского. Не знаю, направлял ли его господин Коломойский, но это имя упоминается везде. Даже у моего заместителя по аппарату Саши, который работает со мной 20 с лишним лет, были предложения предать меня со ссылкой на Коломойского, – рассказывает Филаатов.

Мэр утверждает, что ему не нужны никакие конфликты ни с Порошенко, ни с Коломойским.

– Потому что я хочу заниматься городом. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Возможно, таким образом, меня хотят привести в чувство, чтобы поцеловал кому-то руку. Но я никогда не был сотрудником "Приватбанка" и зависимым лицом. Был сам по себе. Может быть, ревность или желание продать меня Порошенко... Не понимаю. Сейчас меня, законно избранного мэра, пытаются качать. Но это невозможно, – отрезает он и просит сделать паузу в разговорах о конфликтах.

9.05

Следующими Филатов приглашает в свой кабинет музейщика Юрия Фаныгина и начальника управления культуры Евгения Хорошилова. Около получаса разговаривает с ними о могиле земского гласного Александра Поля, о будущем институте истории города, муниципальном музее.

Когда посетители уходят, Филатов не жалеет времени объяснить, почему поиски могилы Поля – очень важны для него. Дескать, у Днипра нет четкой даты основания и определенного имени.

– По официальной мифологии, дата основания города – 1776 год, но были поселения на 150-170 лет раньше, чем эта дата, – говорит он и вспоминает не лучшие времена для Днипра.

– Когда город захирел (вторая половина 19 века – УП), новый импульс ему дал Александр Николаевич Поль. Его все считали больным на голову, все над ним смеялись. Он 13 лет бегал в правительство, рассказывал, что тут можно развивать металлургию, и выбивал строительство железной дороги и железнодорожного моста. И когда он это все выходил, – только при его жизни население города выросло в четыре раза. Сейчас ищу его могилу, потому что в этом городе было много славных градоначальников, – говорит Филатов.

– Сейчас будет время Светланы Епифанцевой, известного "рыга", за которого меня обвинили в зраде! – торжественно произносит Филатов, будто стоя на сцене в театре.

До 2016 года Епифанцева руководила Днепропетровской организацией "Оппозиционного блока", ее называли правой рукой Александра Вилкула. Но в январе Филатов предложил ей стать заммэра.

Решение объяснял тем, что электоральные симпатии в городе делятся 50 на 50, и было бы честно, чтобы его должность была сбалансирована. Епифанцева на предложение согласилась, после чего политсовет "Оппоблока" исключил ее из партии, выгнав еще шестерых депутатов горсовета Днипра.

09.45

Епифанцева заходит в кабинет Филатова вместе с Людмилой Козловской, руководителем управления по вопросам участников АТО, членов их семей и внутренне перемещенных лиц.

– Обещал и не приехал, – с порога кабинета бросает Филатову Епифанцева, целуя его в правую щеку. Она яркая дерзкая блондинка, одетая в джинсы и черно-белый свитер с логотипом бренда Chanel.

– Ну, так делают, во-первых, мужчины, во-вторых, политики, – отшучивается Филатов.

Впереди длинное совещание на 40 минут, к которому чуть позже присоединяется Игорь Федотов, советник мэра по вопросам АТО. Это крепкий, уверенный, импульсивный мужчина с громким голосом.

Во время совещания обсуждают болезненный для мэрии вопрос: выделение земли для участников АТО.

– Какое количество необработанных заявок, и мы не понимаем, где брать землю? – обращается Филатов к начальнику управления земельных отношений департаменту по работе с активами Дмитрию Щербатову, который к тому времени тоже присоединился к совещанию.

– По АТОшникам с готовыми пакетами документов – необработанной ни одной заявки нет, – рапортует Щербатов и продолжает: – У нас около 1200 разрешений, выделили по факту сейчас 220-230 участков. Остальные 800-900 участков нуждаются в оплате землераспорядителям проектов отводов этих услуг. Сейчас мы на финальной стадии. Если все нормально, то через 2 недели больше 100 землеподрядных дел можем заказать через Prozorro.

– Когда мне четко сказать, что выпустим первую землю? – интересуется Филатов.

На это Щербатов отвечает, что если все будет хорошо, то через три недели.

В какой-то момент не выдерживает Федотов, говоря, что вопрос обострился, что АТОшники недовольны, что за два года никому не выделили земли, что устали от постоянных обещаний.

– Они считают, что горсовет отвел самые сладкие участки "Приватбанку". Вопрос, откуда такая информация, но кто-то подливает масла. Давайте не поспим двое-трое суток, чтобы пропустить хотя бы 800 участков в течение месяца, – говорит он.

Щербатов, словно кот на мягких лапах, пытается разрядить ситуацию. Мол, можно подумать, как выпустить землю без Prozorro – заплатить за оформление документов наличными. Филатову в присутствии журналистов такие предложения слушать явно неудобно, но он старается не подавать виду.

– Но я на 99% уверен, что это невозможно, возбудят уголовные дела, – продолжает Щербатов.

Филатов подпрыгивает в своем кресле.

– А тогда уголовные дела не возбудят? – смеется он, глядя на Щербатова.

Но тот невозмутим.

– Если вопрос строит ребром, и нас отсюда вынесут, то можно сделать все красиво и продумать, – продолжает он, и на вопрос Филатова, о какой сумме может идти речь, сообщает цифру примерно в миллион гривен за 800 дел.

– На такое я пойти не могу, – отрезает тот и предлагает решить вопрос политически: вынести земельный вопрос на сессию горсовета – и "пусть эти идиоты из УКРОПа и остальные только попробуют не проголосовать".

10.45

На этом совещание заканчивается. По длинным коридорам мэрии мэр спешит на очередное – с коммунальщиками, где каждый отчитывается о проделанной работе.

Филатов играется игрушечным прототипом пожарной машины, которую город купил для добровольной пожарной дружины, но внимательно слушает. В какой-то момент отвлекается и берет в руки планшет.

– Я хочу, чтобы вы своими мозгами выросли, но могу начать вам показывать картинки, – говорит он, листая картинки на гаджете. – Вот простой пример для дебилов, извините. У нас город весь заклеен объявлениями. Мы либо красим, либо обматываем сеткой-рабицей. Почему нельзя закупить такое пупырчатое покрытие, это проблема? Или, например, красить такой краской, на которую невозможно приклеить объявление.

Он говорит коммунальщикам, что каждый день хочет видеть улучшения в городе, получать на электронную почту письма о проделанной работе.

– Почему я приезжаю на Фестивальный причал, где вырвана плитка, начинаю звонить и говорить – вот тут сделать, тут, тут лампочку поменять. Почему я это должен делать, а не вы? Я понимаю, что вы решаете глобальные задачи, а мэр, может быть, с...бался до мышей, но дьявол кроется в деталях. Вы меня услышали? Все, пока. Продолжайте аппаратное, – бесцеремонно кидает Филатов и направляется к двери.

10.50-15.00

Филатов возвращается в свой кабинет. Впереди у него несколько совещаний. С Александрой Кутас, советницей и первой украинской моделью с особыми физическими потребностями. Филатов помогает Кутас заехать на коляске в его кабинет.

С ней он обсуждает инклюзивное образование, проект безбарьерной среды в городе.

Затем у него совещание по поводу городского транспорта и мусора. Большинство посетителей кабинета Филатова – сплошь литературные персонажи.

Взять Эдуарда Мешковского, директора коммунального предприятия "Еко Дніпро" и Павла Головаху, начальника управления охраны окружающей среды. Оба – прошли через АТО, крепкие, брутальные и рослые ребята, которым впору сниматься в фильмах. Но с ними Филатов обсуждает проблемы полигонов, пластиковых пакетов и закупку мусоровозов.

– Ко мне пришли люди, у них соседка. Трехкомнатная квартира от пола до потолка завалена мусором, туда даже руку просунуть невозможно. Но она больная на голову. Мы договорились с соседями. Те ее изловили, пошли с ней гулять, вскрыли дверь, я туда отправил 60 дворников, и они сейчас выбрасывают и вычищают там все. Там тонн 40 мусора, я вообще не понимаю, как они там живут! – веселит Михаил Лысенко, заместитель мэра, директор департамента благоустройства и инфраструктуры, который тоже участвует в совещании.

Для пущей убедительности на смартфоне он показывает фото этой квартиры. По кабинету прокатывается волна смеха.

– Тебе надо научиться получать от этой работы удовольствие, – шутит Филатов.

Ближе к обеду Филатов едет на станцию метро "Центральная", посмотреть, как идет её строительство. Еще в конце июля он объявил о том, что метро в городе будет достроено, и подписал договор с турецким подрядчиком.

Филатов спустился в Днипровскую подземку...

На месте его уже ждет фотограф, замы и советники.

Всех просят надеть куртки, резиновые сапоги 43-45 размера, защитные белые каски – и спускают в лифте.

Картинка сюрреалистическая: с потолка капает вода, кое-где выросли грибы, под ногами грязь и лужи. Вокруг темнота. Филатов медленно осматривает все вокруг, общается с рабочими, а напоследок забирает добротный кусок гранита.

...и разжился добротным куском гранита

– А что, у меня в кабинете гранита не хватает, – смеется Филатов в лифте, поднимаясь на поверхность.

16.00

Филатов возвращается в мэрию и умывается холодной водой. В его кабинете раздается звонок, мэр включает громкую связь.

– Мне Володька позвонил, он едет из Авдеевки, у него боец погиб, подорвался на гранате или растяжке. Я сейчас на дежурстве в больнице, мне не к кому обратиться, нужно 8 тысяч гривен на похороны, – в кабинете раздается хриплый мужской голос.

– Найдем, я обращусь к депутатам, возьмем с депутатских. Пусть Володька мне позвонит, – говорит Филатов.

В кабинете повисла тишина.

– Еще одного убили, – отрезает мэр. – Так…

Он звонит секретарю, параллельно рассказывая о случившемся.

– Володька – это Дмитрия Яроша младший зять, Владимир Шум, который недавно на Ирке женился. В Авдеевке воюет. Только Ярош может отправить двух своих зятьев на войну при наличии беременных дочерей, – задумчиво говорит Филатов.

Зять Яроша перезванивает через некоторое время. Филатов обещает организовать похороны для его бойца.

Тем временем, в кабинет заходит бывший главный аллерголог Днепропетровской области, а ныне депутат горсовета от УКРОПа Евгения Дитятковская. Харизматичная элегантная женщина, она все время хохочет, громко и много разговаривает, отдаленно напоминая героиню одесских рассказов тетю Соню.

– Женя, здрасьте! Вам Коломойский еще не звонил? – с порога спрашивает Филатов.

– Он – еще нет, но Погребов уже да. Посоветовал быть благоразумной. Мне ничего не предлагали, ничего! Это вообще цирк. Борис Альбертович, зачем вы меня втянули во все это? Я занималась наукой, читала красивые лекции, красиво выступала и поверила в сказку справедливости – а тут такие бои, – смеется она.

– А вы меня не втянули во все это? Я по полгода жил за границей, познавал мир, – парирует он.

Филатов еще несколько минут говорит с ней, и тут в кабинете объявляется следующий посетитель – Ашер Черкасский – отец троих детей, иудей. Жил в Крыму до аннексии полуострова, но после уехал с семьей в Днипро, записался добровольцем в батальон и воевал в Донецком аэропорту.

Филатов говорит, что "другого такого Ашера нет больше ни у кого".

Сейчас он – один из депутатов горсовета от фракции УКРОП, и через несколько минут собирается ехать с мэром в муниципальный бесплатный лагерь "Золотий вік" для пожилых людей.

Это еще один проект Филатова. Его суть в том, что люди пожилого возраста шесть дней бесплатно отдыхают в лагере, где предусмотрены физзарядки, прогулки, лекции по истории Украины, теннис, мастер-классы по Петриковской росписи и многое другое.

В лагере Филатов буквально купается в любви многочисленных бабушек и дедушек, которые встречают его в холле, обнимают и целуют. Он быстро выясняет с руководством лагеря, что нужно закупить-сделать, читает книгу отзывов.

– О, тут есть о том, чтобы мне не мешали работать, – смеется он, – и посмотрите, какой красивый почерк: сразу видно, что люди не разучились писать из-за компьютера, – говорит Филатов и спешит на сцену.

Здесь он явно чувствует себя в своей тарелке. Видно, что люди его любят, а он все-таки популист, понимающий, что залог успеха в патерналистски-настроенном городе – это пенсионеры.

Филатов и народная любовь

20.00

Вечером уставший Филатов вновь возвращается в свой кабинет. Его работа – это марафон из десятков совещаний, занимающий иногда по 12 часов времени.

– Настя, есть шо поесть? – кричит он своему секретарю. Ему вновь приносят судочек с салатом и курицей.

– Настя, дай шо попить, я не могу в себя это протолкнуть. Томатный сок, – немного капризничает Филатов и получает стакан с соком.

У нас вновь появляется возможность поговорить с ним, и речь опять заходит о Корбане и о том, почему тот не борется за главенство в партии.

– Корбан сейчас лечится в Израиле. Собирается вернуться в Украину до нового года. Я с ним часто общаюсь. Возможно, стоит дать товарищам по партии наступить на мину. Смысл бороться? Начнешь что-то делать – будут разговоры, что договорился с Порошенко, предал идеалы партии. Как только начнешь использовать конфронтационную риторику – придет ответ, – говорит Филатов.

Он рассказывает, что просто хочет, чтобы его оставили в покое, и что есть "очень корректные предложения от АП – заниматься новыми политическими проектами".

– Сейчас все ищут новые лица, понимаете, да? Но я хочу работать, и чтобы эти пляски по периметру ушли, – говорит мэр, закуривая сигарету.

Он признается, что не хочет разрушать миф "Днепропетровской команды", поскольку люди и так во многом разуверились.

– Помните, знаменитый разговор Коломойского-Филатова, где я говорю – почему должен "*баки" ваши слушать. Два предложения в конце разговора отрезаны. Все было в тот день, когда сбили ИЛ-76, я до четырех утра сидел на работе, два часа поспал. И тут звонок: а где телефон, а то, а это. Я слушал-слушал и в конце просто сказал, что меня это все за*бало. И не собираюсь слушать, в такой день. Если это выбросила, условно говоря, АП, то зачем изменять смысл разговора? И вопрос, кто вообще публикует эти разговоры... – говорит Филатов.

Мы спрашиваем, есть ли у него сейчас конфликт с Коломойским?

– Я могу сказать так: со слов людей, которые представляются от его имени, у меня с ним конфликт – есть. Но у меня с ним в настоящий момент нет никаких отношений. Можно ли это рассматривать, как конфликт – я не знаю. Эти люди не говорят о причинах. Не понимаю и я, могу домысливать, что меня хотят построить, вернуть в семью, но только членом семьи я никогда не был, – отрезает он.

Филатов добавляет, что последний раз общался с Коломойским в начале октября – после Совета регионального развития.

– Приехал, рассказал ему о региональном развитии, проблемах децентрализации. Он мне говорил, что в партии собираются делать упор на местных региональных лидеров. Палица в Луцке, Шевченко на Франковщине, ты в Днипре, еще кто-то. Я говорю – да-да, – пересказывает Филатов.

Пока его задача – удержаться в должности мэра Днипра. Но интересно, что Филатов – в плюсе при любых условиях.

Оставаясь мэром Днипра – сохраняет власть, без должности – открывает себе путь в большую политику. Предложения, он намекнул, уже есть. С Коломойским, как он говорит, не связанные.

Марія Жартовська, Роман Кравець, УП