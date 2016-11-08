На одну зарплату: прокурор Киева обжилась 2 иномарками и 4 квартирами

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Вторник, 8 ноября 2016, 13:00

25-летняя прокурор Оболонского района Киева Елена Бобита задекларировала четыре квартиры, три гаража и два дорогие иномарки.

Об этом свидетельствуют данные из ее электронной декларации, на что обратил внимание Центр Противодействия Коррупции.

Бобита владеет квартирой в Киеве (130 кв метров). Также в ее собственности половина другой киевской квартиры площадью 130 кв.м. Еще она владеет квартирой в Киеве (площадью 221 кв. м.) и оккупированном Луганске (51 кв.м.).

Кроме того, в собственности Бобита находится Porsche Cayenne 2011 выпуска, Volswagen Tiguan 2013 года и три гаража.

Прокурор задекларировала летнюю зарплата объемом 75 тысяч гривен, ее муж 87 тысяч грн.

В Центре противодействия коррупции отметили, что прокурору 25 лет.

Украинская правда

Темы: прокуратура Киев декларация
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IP: 82.207.118.---dekster08.11.2016 13:13
Ну і що? Та навіть, якщо задекларувати мільйони євро при зарплаті декілька гривнів?? Ну прочитає народ, ну обуреться, ну Захід пальчиком помахає, ну і що? В кращому випадку якась догана, в гіршому звільнять - і живи спокійно на мільйони хабарів і вкрадених грошей. А через рік на нову посаду і знову за старе. Вони що, самі собі харакирі зроблять? Вже мінімум тисячу мали б засудити, а кого посадили? Якихось цапів-відбувайлів дрібних? Єдиний вихід - об'єднатися і створити нову партію. Можливо "Хвиля", яка вже створюється. Китайці нам дивуються, чого у нас не стріляють цих чиновників і суддів. Так може зробити так, щоб китайці вже не дивувалися?
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