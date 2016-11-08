В Минске будут обсуждать освобождение луганского судьи - Тандит

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Вторник, 8 ноября 2016, 13:33

На встрече трехсторонней группы в Минске в среду будет поднят вопрос об освобождении луганского судьи Виталия Руденко и фанатов ФК Заря.

Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает ЛІГА.net.

"Виталий Руденко был задержан при гарантиях его безопасности, когда ехал он на похороны своего отца, и сейчас он находится незаконно на территории ОРЛО, как и фанаты ФК Заря", - сказал Тандит.

По его словам, СБУ видит тенденцию, когда под разными предлогами начали задерживать жителей оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

"Конечно же мы завтра будем поднимать этот вопрос. Наша делегация намерена на встрече трехсторонней контактной группы поднять вопрос по теме этих последних задержаний. Мы знаем, что сейчас происходит с нашими согражданами и будем называть имена этих ребят и Виталия Руденко", - подчеркнул Тандит.

Он добавил, что Украина готова к завтрашней встрече, но в деталях список заложников не будет обсуждаться

При этом он отметил, что представители ОРДЛО на последней встрече трехсторонней контактной группы в Минске признали, что предоставили Украине некорректный список 610 человек для обмена.

По его словам, СБУ определяет правовой статус заявленных людей, а формулу обмена пока не будут обсуждать завтра в Минске.

"В Минске ведется работа по важному вопросу - это правовой статус списка 610 человек. Только на последней встрече представители ОРЛО и ОРДО сказали, что, те списки, которые они подавали до этого, были признаны некорректными. Мы призываем ОРЛО и ОРДО работать со списками скурпулезно", - отметил Тандит.

Он добавил, что удалось за 2,5 года гибридной войны освободить 3083 украинского заложника.

25 октября Тандит заявлял, что боевики гибридной армии РФ в Донбассе подтвердили, что у них находятся 47 украинских заложников. 

Темы: Минские соглашения
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