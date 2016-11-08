У Мінську будуть обговорювати звільнення луганського судді - Тандіт

00
0
Вівторок, 8 листопада 2016, 13:33

На зустрічі тристоронньої групи в Мінську в середу буде піднято питання про звільнення луганського судді Віталія Руденка і фанатів ФК Зоря.

Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає ЛІГА.net.

"Віталій Руденко був затриманий при гарантії його безпеки, коли їхав він на похорон свого батька, і зараз він знаходиться незаконно на території ОРЛО, як і фанати ФК Зоря", - сказав Тандіт.

За його словами, СБУ бачить тенденцію, коли під різними приводами почали затримувати жителів окупованої частини Донецької та Луганської областей.

"Звичайно ж ми завтра будемо піднімати це питання. Наша делегація має намір на зустрічі тристоронньої контактної групи підняти питання щодо цих останніх затримань. Ми знаємо, що зараз відбувається з нашими співгромадянами і будемо називати імена цих хлопців і Віталія Руденка", - підкреслив тандем.

Він додав, що Україна готова до зустрічі у середу, але в деталях список заручників не обговорюватиметься

При цьому він зазначив, що представники ОРДЛО на останній зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську визнали, що надали Україні некоректний список 610 осіб для обміну.

За його словами, СБУ визначає правовий статус заявлених людей, а формулу обміну поки не будуть обговорювати в Мінську у середу.

"У Мінську ведеться робота з важливого питання - це правовий статус списку 610 осіб. Тільки на останній зустрічі представники ОРЛО і ОРДО сказали, що, ті списки, які вони подавали до цього, були визнані некоректними. Ми закликаємо ОРЛО і ОРДО працювати зі списками ретельно", - зазначив Тандіт.

Він додав, що вдалося за 2,5 року гібридної війни звільнити 3083 українського заручника.

25 жовтня Тандіт заявляв, що бойовики гібридної армії РФ в Донбасі підтвердили, що у них знаходяться 47 українських заручників.

Теми: Мінські угоди
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У неділю бойовики стріляли 25 разів: у напрямку Маріуполя - 19 6 листопада 2016, 19:37
Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення обстрілів на Донбасі 6 листопада 2016, 17:21
США не закликатимуть Україну виконувати мінські угоди першими 5 листопада 2016, 13:37
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко дав зрозуміти, що прийме відставку Саакашвілі
Парубій передав матеріали на Медведчука в ГПУ
Медведчук виграв суд у Парубія
ГПУ: Нацполіція не зливала відео у справі про вбивство Шеремета
Усі новини
Фото

Що буде, якщо будь-якій людині у світі сказати, що вона прекрасна

Музика

Куди зникають гурти. "Димна Суміш"