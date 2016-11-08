В столице Словении открыли памятник Сковороде
Президент Украины Петр Порошенко открыл памятник украинскому поэту и философу Григорию Сковороде в столице Словении Любляне.
Об этом он написал на своей странице в Твиттере.
"Памятник Григорию Сковороде, который открываем в Любляне, станет символом любви и дружбы между словенским и украинским народами", - написал он.
На своей странице в Facebook Порошенко опубликовал видео открытия.
Как пишет сайт KHARKIV Today Cкульптура украинского философа установили в Парке Книги. Ее автором является харьковский скульптор Сейфаддин Гурбанов.
Украинська правда
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