В столице Словении открыли памятник Сковороде

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Вторник, 8 ноября 2016, 16:13

Президент Украины Петр Порошенко открыл памятник украинскому поэту и философу Григорию Сковороде в столице Словении Любляне.

Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"Памятник Григорию Сковороде, который открываем в Любляне, станет символом любви и дружбы между словенским и украинским народами", - написал он.

На своей странице в Facebook Порошенко опубликовал видео открытия.

Как пишет сайт KHARKIV Today Cкульптура украинского философа установили в Парке Книги. Ее автором является харьковский скульптор Сейфаддин Гурбанов.

Украинська правда

Темы: культура Порошенко Словения
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