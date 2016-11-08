В столиці Словенії відкрили пам'ятник Сковороді
Президент України Петро Порошенко відкрив пам’ятник українському поету і філософу Григорію Сковороді у столиці Словенії Любляні.
Про це він написав на своїй сторінці у Твіттері.
"Пам'ятник Григорію Сковороді, який відкриваємо в Любляні, стане символом любові і дружби між словенським та українським народами", - написав він.
На своїй сторінці у Facebook Порошенко опублікував відео відкриття.
У столиці Словенії з'явився пам'ятник Григорію Сковороді pic.twitter.com/nSsiVrS6v1— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 8, 2016
Як пише сайт KHARKIV Today cкульптуру українського філософа встановили у Парку Книги. Її автором є харківський скульптор Сейфаддін Гурбанов.
Українська правда
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