Порошенко обвинил Россию в гибридном присвоении истории
Президент Петр Порошенко считает, что действующая власть России пытается присвоить себе наследие Киевской Руси.
Об этом он заявил во время открытия памятника философу Григорию Сковороде в столице Словении Любляне, сообщают "Украинские новости".
"В Кремле, возле непогребенного Владимира Ленина, они открыли памятник нашему киевскому князю Владимиру. Еще одна демонстрация присвоения, гибридного присвоения истории", – сказал Порошенко.
Памятник князю Владимиру Великому был открыт в Москве при участии высшего руководства России 4 ноября.
Как известно, в последние годы Путин неоднократно делал заявления, согласно которым прямым наследником Киевской Руси, по его мнению, является в первую очередь нынешняя Россия, а не Украина. Некоторое время назад в русскоязычной Википедии статья "Киевская Русь" была переименована на "Древнерусское государство", а ее столицей на первом месте указан Новгород, а уже потом Киев.
С таким уклоном также были переписаны новые учебники истории России.
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