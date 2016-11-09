Выборы в США: Появились первые результаты

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Среда, 9 ноября 2016, 02:06

В США закрылись предвыборные участки в двух штатах – Кентукки и Индиана, сразу же после этого появились первые результаты.

Так, в Кентукки, после обработки 1% голосов лидирует республиканец Дональд Трамп: за него проголосовали 72,2% избирателей, за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон – 24,6%, сообщает СNN.

В штате Индиана также на данный момент ожидаемо лидирует Трамп: после обработки 1% голосов республиканец получает 70,1%, демократ – 26,3.

В Нью-Хэмпшире после подсчета 1% голосов также лидирует Трамп – 52,5% против 41% у Клинтон. 

Вскоре должны появиться первые итоги голосования еще в нескольких штатах.

Обновляется 

Темы: США
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Комментарии — 2
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IP: 176.241.146.---walterusa09.11.2016 02:08
Константин Брощук:
кентакі та індіана це штати республіканців . тому тут без сюрпризів
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IP: 88.147.243.---Константин Брощук09.11.2016 01:52
Вы уже чувствуете, чем дело пахнет?.. ;-)
Голосуй - не голосуй, все равно победит ПУТИН!
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