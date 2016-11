Вибори в США: З'явилися перші результати

У США закрилися передвиборні ділянки в двох штатах - Кентуккі і Індіана, відразу ж після цього з'явилися перші результати.

Так, в Кентуккі, після обробки 1% голосів лідирує республіканець Дональд Трамп: за нього проголосували 72,2% виборців, за кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон - 24,6%, передає CNN.

У штаті Індіана також на даний момент очікувано лідирує Трамп: після обробки 1% голосів республіканець отримує 70,1%, демократ - 26,3.

У Нью-Гемпширі після підрахунку 1% голосів також лідирує Трамп - 52,5% проти 41% у Клінтон.

З'явилися також перші підсумки голосування по штату Флорида. Станом на 2:05 за Києвом були оброблені 2% голосів. За Трампа проголосували 58,5% виборців, за Клінтон - 30,2%.

Незабаром повинні з'явитися перші підсумки голосування ще в кількох штатах.

