Вибори в США: З'явилися перші результати

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Середа, 9 листопада 2016, 02:06

У США закрилися передвиборні ділянки в двох штатах - Кентуккі і Індіана, відразу ж після цього з'явилися перші результати.

Так, в Кентуккі, після обробки 1% голосів лідирує республіканець Дональд Трамп: за нього проголосували 72,2% виборців, за кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон - 24,6%, передає CNN.

У штаті Індіана також на даний момент очікувано лідирує Трамп: після обробки 1% голосів республіканець отримує 70,1%, демократ - 26,3.

У Нью-Гемпширі після підрахунку 1% голосів також лідирує Трамп - 52,5% проти 41% у Клінтон.

З'явилися також перші підсумки голосування по штату Флорида. Станом на 2:05 за Києвом були оброблені 2% голосів. За Трампа проголосували 58,5% виборців, за Клінтон - 30,2%.

Незабаром повинні з'явитися перші підсумки голосування ще в кількох штатах.

Оновлюється

Теми: США
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Коментарі — 3
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IP: 176.241.146.---walterusa09.11.2016 02:15
Константин Брощук:
Вы уже чувствуете, чем дело пахнет?.. ;-)
Голосуй - не голосуй, все равно победит ПУТИН!
в росії мало сайтів щоб чувствувать чем пахнет?
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IP: 176.241.146.---walterusa09.11.2016 02:08
Константин Брощук:
кентакі та індіана це штати республіканців . тому тут без сюрпризів
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IP: 88.147.243.---Константин Брощук09.11.2016 01:52
Вы уже чувствуете, чем дело пахнет?.. ;-)
Голосуй - не голосуй, все равно победит ПУТИН!
ВідповістиЗ цитатою
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