Украина представила в ООН проект резолюции по Крыму, РФ против

882 просмотра
0
Среда, 9 ноября 2016, 09:52

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко представил в организации проект резолюции о ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму.

Представитель России заявил, что его делегация будет голосовать против проекта этой "односторонней" резолюции, сообщает Центр новостей ООН.

"Я имею честь представить проект резолюции "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", – сказал Ельченко 8 ноября в Третьем комитете 71-й сессии Генассамблеи ООН.

"Этот проект резолюции базируется на Всеобщей декларации прав человека, международных договорах по правам человека и других соответствующих международных документах и декларациях", – отметил он.

Ельченко подчеркнул, что соавторами проекта резолюции выступили 38 делегаций.

В документе предлагается осудить "ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей".

В проекте содержится просьба к генсеку ООН изыскивать пути и средства, "позволяющие обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ в Крым существующим региональным и международным механизмам по наблюдению за положением в области прав человека".

В преамбуле проекта говорится об осуждении "временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины – Автономной Республики Крым и города Севастополя" и "непризнании ее аннексии".

Представитель России Евгений Загайнов заявил, что "проект является односторонним", необъективным и предвзятым.

"Проект полностью игнорирует односторонние последствия для жителей Крыма от действий украинских властей", – сказал российский делегат.

Украинская делегация сообщила, что проект резолюции будет вынесен на голосование в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября.

Третий комитет занимается социальной и гуманитарной тематикой. В работе всех шести основных комитетов принимают участие все страны-члены Генассамблеи ООН – представители 193 государств, а также наблюдатели от Палестины и Ватикана.

Проекты резолюций и решений, которые готовятся и принимаются в комитетах консенсусом или голосованием, затем передаются для утверждения на пленарных заседаниях Ассамблеи.

Темы: Крым права человека ООН Росcия аннексия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Оккупанты депортируют в Узбекистан крымскотатарского активиста 8 ноября 2016, 13:58
В Крыму рассматривают апелляцию одного из задержанных в Бахчисарае 8 ноября 2016, 11:37
Просьбу ФСБ допросить Полозова отправили на пересмотр 8 ноября 2016, 09:43
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Трамп победил на выборах. Клинтон это признала
В штабе Клинтон попросили всех расходиться
Официально: ЕС ввел санкции против депутатов Госдумы, избранных в Крыму
Посол США уверяет, что и Трамп будет партнером Украины
Все новости
Кино на БЖ

7 лучших фильмом ноября

Музыка

Куда исчезают группы. "Димна Сумiш"