Путин поздравил Трампа

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Среда, 9 ноября 2016, 10:51

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу по случаю победы на выборах президента США.

Об этом сообщает пресс-служба Путина.

"В телеграмме В.Путин выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности", – сказано в сообщении.

Путин также выразил уверенность, что выстраивание конструктивного диалога между странами, основанного на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учета позиций друг друга, отвечает интересам обоих народов "и всего мирового сообщества".

"В.Путин пожелал Д.Трампу успехов в столь ответственной деятельности во главе государства", – заявили в пресс-службе.

Как известно, депутаты Госдумы встретили известие о победе Трампа аплодисментами.

Трамп ранее неоднократно делал лояльные к Путину заявления.

Украинская правда

Темы: Путин Росcия США Трамп
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IP: 91.124.12.---I_Barbos09.11.2016 11:54
Здається , xyйло і яника телеграмою першим проивітав, що з того сталось - ми вже бачили.
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IP: 178.155.104.---Игорь Николенко09.11.2016 11:25
"Затем Трамп добавил: "Украина — это хаос", и обвинил в этом Обаму, пишут авторы публикации."
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IP: 178.155.104.---Игорь Николенко09.11.2016 11:24
"Бесстыдное заявление кандидата в президенты США Трампа о возможном признании Крыма российским — диагноз опасного маргинала. И опасен он как для Украины, так и для США в такой же степени", — написал Аваков в Facebook в воскресенье, 31 июля.
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