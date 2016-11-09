Россия не хочет пускать Лутковскую в СИЗО Крыма

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Среда, 9 ноября 2016, 22:39

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что российский МИД, а также органы следствия и уголовно-исправительной системы пока не поддерживают визит украинского омбудсмена Валерии Лутковской в СИЗО в Крыму.

Как сообщает РИА Новости, ранее омбудсмены РФ и Украины договорились о заключении соглашения о перемещении осужденных в Крыму для отбывания наказания в Украине.

Лутковская уточнила, что речь идет о заключенных, которые были осуждены украинским судом до 18 марта 2014 года, то есть до аннексии Крыма Россией.

Сообщалось, что Лутковская готова выехать в Крым сразу же после получения положительного ответа от российской коллеги.

"Вопросы о посещении учреждений органов уголовно-исполнительной системы Лутковской как уполномоченной по правам человека украинской Рады, зависят не от меня, а от соответствующих органов уголовно-исполнительной системы, МИДа и органов следствия, если речь идет о СИЗО. Я пока такой поддержки не встретила", — сказала Москалькова журналистам.

Темы: Крым СИЗО
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