Очереди на границе с Польшей увеличились – более 1300 авто

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Четверг, 1 декабря 2016, 01:48

В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 30 ноября в очередях стоят 1350 автомобилей.

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Так, в ПП "Устилуг" стоят 350 авто, "Краковец" - 280, "Рава-Руська" - 250, "Ягодин авто" - 150, "Угринов" - 130, "Шегини" - 120, "Грушев" - 70.

В пункте пропуска "Смильница" очередей нет.

На границе со Словакией в ПП "Ужгород" стоят 20 машин. На границе с Венгрией в ПП "Тиса" - 30 авто.  В ПП "Порубное" на границе с Румынией ожидают 50 машин. На границе с Молдовой в ПП "Мамалыга авто" стоят 20 авто.

"Просим путешествующих учесть указанную информацию и выбирать для пересечения границы наименее загруженные пункты пропуска", - говорится в сообщении.

Утром 30 ноября в очередях на границе с Польшей стояли 1060 машин.

Темы: Польша
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