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На пунктах пропуска Рава-Русская и Устилуг самые длинные очереди

Среда, 30 ноября 2016, 07:46

На границе с Польшей по состоянию на 8 утра 30 ноября в очередях на проезд ждут 1060 автомобилей.

При этом на пунктах пропуска "Рава-Русская" стоят аж 300 машин, еще 220 автомобилей – на пункте "Устилуг".

В других пунктах очереди меньше: "Шегини" –130 машин, "Ягодин авто" – 100, "Краковец" – 100, "Угрынив" – 100, "Смильница" – 60, "Грушев" – 50 автомобилей.

"Просим путешествующих учесть указанную информацию и выбирать для пересечения границы менее загруженные пункты пропуска!" – призывают пограничники.

На границах со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очередей не наблюдается.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: границаПольшаПограничная служба
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