Конгресс США намерен выделить $350 млн на военную помощь Украине

00
0
Четверг, 1 декабря 2016, 02:27

Конгресс США планирует увеличить помощь на политику безопасности Украины до 350 млн. долларов в 2017 году.

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

Эта сумма внесена в проект закона о "Бюджете США на 2017 на нужды национальной обороны".

В аналогичном документе на 2016 год Украине выделялось 300 млн. долларов.

"Перечень видов помощи расширен за счет включения в него предоставления средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ", - говорится в сообщении.

Законопроект должен быть проголосован Сенатом и Палатой представителей в ближайшие дни.

Темы: США бюджет
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Глава ЦРУ советует Трампу остерегаться обещаний России 30 ноября 2016, 15:21
Трамп заявил, что уйдет из бизнеса 30 ноября 2016, 14:28
Госдеп: Керри и Лавров могут встретиться на конференции в Риме 30 ноября 2016, 05:40
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Журналисты показали элитную недвижимость вице-премьера Кириленко
Появился текст угроз России из-за украинских учений возле Крыма
Пираты захватили судно с украинцами и россиянами
"Укрзализныця" потратит 108 миллиардов на обновление поездов
Все новости
Хорошо или плохо?

Архитекторы про здание Театра на Андреевском спуске

3D-тур и карта парковок

Как Google изменил Ивано-Франковск