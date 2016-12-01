Конгресс США намерен выделить $350 млн на военную помощь Украине

Конгресс США планирует увеличить помощь на политику безопасности Украины до 350 млн. долларов в 2017 году.

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

Эта сумма внесена в проект закона о "Бюджете США на 2017 на нужды национальной обороны".

В аналогичном документе на 2016 год Украине выделялось 300 млн. долларов.

"Перечень видов помощи расширен за счет включения в него предоставления средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ", - говорится в сообщении.

Законопроект должен быть проголосован Сенатом и Палатой представителей в ближайшие дни.