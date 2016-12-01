Конгрес США має намір виділити $350 млн на військову допомогу Україні

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Четвер, 1 грудня 2016, 02:27

Конгрес США планує збільшити допомогу на політику безпеки України до 350 млн. доларів в 2017 році.

Про це повідомляє Посольство України в США.

Ця сума внесена в проект закону про "Бюджет США на 2017 на потреби національної оборони".

В аналогічному документі на 2016 рік Україні виділялося 300 млн. доларів.

"Перелік видів допомоги розширено за рахунок включення до нього надання засобів і технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України, а також допомоги у підготовці штабних офіцерів та вищого військового командування ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Законопроект повинен бути проголосований Сенатом і Палатою представників в найближчі дні.

Теми: США бюджет
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