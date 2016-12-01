Геращенко: В Минске обсудят освобождение заложников до Нового года

00
0
Четверг, 1 декабря 2016, 03:44

7 декабря на встрече всех четырех подгрупп и контактной группы в Минске украинская сторона поднимет вопрос демилитаризации Дебальцево и освобождения заложников.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной группе на минских переговорах Ирина Геращенко на странице в Facebook.

"Для украинской стороны очень важно, чтобы ключевыми темами министерской встречи были именно безопасность и гуманитарный аспект. Считаем, что вопрос освобождения заложников к новогодним праздникам должен стать ключевой задачей для минских групп. Л. Кучма еще раз подчеркнул, что по инициативе украинской стороны вопрос освобождения заложников будет заслушан на ТКГ 7 декабря как приоритетное", - написала она.

"Также на встрече в Минске украинская сторона будет поднимать вопрос демилитаризации Дебальцево - эта тема была важной и на министерской встрече", - отметила Геращенко.

Кроме того, на встрече будет обсуждаться вопрос о блокировании боевиками КПВВ "Золотое".

Темы: Геращенко заложники
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Минске Киев будет настаивать на своей "дорожной карте" 29 ноября 2016, 10:15
Геращенко: решение о допросе Януковича было принято под давлением Москвы 27 ноября 2016, 20:36
Геращенко: Планируется увеличить число пограничников и окошек на КПВВ 23 ноября 2016, 02:18
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Журналисты показали элитную недвижимость вице-премьера Кириленко
Появился текст угроз России из-за украинских учений возле Крыма
Пираты захватили судно с украинцами и россиянами
"Укрзализныця" потратит 108 миллиардов на обновление поездов
Все новости
#ГодіМовчати

Женщин призывают анонимно делиться опытом акушерского насилия

Фото

Фестиваль Paris Photo 2016: фотография никогда не умрет