Сутки в АТО: Боевики били из запрещенного оружия

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Четверг, 1 декабря 2016, 06:50

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 30 раз открывали огонь по украинским позициям.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebооk.

"На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов обстреливали Широкино, Красногоровку, Славное, Гнутово, Марьинку, Талаковку, Павлополь, Новогригорьевку. По Широкино огонь вел и танк", - отметили в штабе.

На Луганском направлении боевики из гранатометов вели огонь в районе Станицы Луганской.

На Донецком направлении по украинским позициям в близи Авдеевки и Луганского террористы  стреляли из гранатометов различных систем, пулеметов большого калибра и другого стрелкового оружия.

Темы: АТО Донбасс
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