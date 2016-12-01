Пункт пропуска "Станица Луганская" изменил режим работы

Пункт пропуска "Станица Луганская" в Луганской области перешел на другой режим работы.



Об изменении режима сообщает в четверг пресс-центр штаба АТО.



"К сведению граждан, пересекающих линию столкновения в КПВВ" Станица Луганская ".

С 01.12.2016 года КПВВ функционирует со временем работы с 08.00 до 17.00 по киевскому времени", – говорится в сообщении.

Как известно, боевики периодически обстреливают Станицу Луганскую, таким образом делая новозможным разведение сил на этом участке.



Украинская правда